(Teleborsa) - "Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte mi ha comunicato, come previsto dal "Decreto Genova", l'intenzione di procedere alla nomina del sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci come commissario straordinario alla ricostruzione del Ponte Morandi, crollato tragicamente lo scorso 14 agosto. La Regione ha già risposto con parere favorevole".



L'annuncio arriva via Twitter dal Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti.











