(Teleborsa) - "Ritengo di essere ancora in pista" per la nomina a commissario per la ricostruzione" del Ponte Morandi di Genova, crollato tragicamente la vigilia di Ferragosto. Lo ha detto dice all'ANSA il manager di Fincantieri Claudio Gemme. "So che ci stanno lavorando da sabato 29 settembre, a me l'hanno detto venerdì 28".



Gemme mette a tacere così le voci che che vedevano appesa ad un filo la sua candidatura a commissario della ricostruzione del Ponte e cercavano un nuovo profilo, anche tra i ruoli istituzionali, come quello del sindaco di Genova Marco Bucci. © RIPRODUZIONE RISERVATA