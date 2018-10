PMI rappresentano il 99,8% delle imprese europee: serve armonizzare normativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il numero diin Europa è pari adi unità ed esse rappresentano il, occupano 85 milioni di persone (il 67 % del totale) e realizzano un valore aggiunto di oltre 3 mila miliardi di euro, ovvero circa il 58 % del totale:Solo l'8% delle piccole e medie imprese esercita un'e il 5% ha sotto di sé controllate o joint venture all'estero. Nel 2001 è stato adottato il regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto dalla "" (SE), al fine di permettere alle imprese di Stati membri differenti di mettere in comune, mediante operazioni di fusione, il loro potenziale e di superare le difficoltà di natura giuridica, fiscale e psicologica derivanti dalle legislazioni nazionali, beneficiando maggiormente dei vantaggi offerti dal mercato interno."Ciò considerato - chiede in un'interrogazione l'europarlamentare- può la Commissione far sapere se intende attuare una normativa volta a migliorare l'(PMI) nel mercato unico e favorire il loro sviluppo nell'Unione europea mediante la creazione di una?"