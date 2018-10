PIR infrastrutture al vaglio del Governo

(Teleborsa) - Piani individuali di risparmio per finanziare le infrastrutture. Il Governo sta studiando l'introduzione, nella prossima Legge di bilancio, di "PIR infrastrutture" sulla falsariga di quelli per le piccole e medie imprese.



Lo ha detto all'ANSA il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia spiegando che "con un costo di 100 milioni per la defiscalizzazione" sarebbe possibile raccogliere "15 miliardi dal risparmio privato, quasi un punto di PIL, per dare una spinta importante al piano di investimenti pubblici".



Il nuovo strumento avrebbe le stesse caratteristiche dei PIR, cioè l'esenzione totale della tassazione sul capital gain.



