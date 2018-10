Piovan debutterà in Borsa il 19 Ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Piovan, haL'azienda veneta, attiva nella fornitura di apparecchiature ausiliarie e servizi per l'industria della plastica, punta a quotarsi al segmento Star, sul Mercato Telematico Azionario (MTA) attraverso un private placement, esclusivamente riservato a investitori istituzionali.Iled ha per oggetto un, 18.760.000 azioni poste in vendita dall'azionista Pentafin. Prevede inoltre una(ulteriori 2.800.000 di azioni).Goldman Sachs e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario., il Gruppo Piovan ha registrato un totaledi euro ed un Ebitda adjusted. Per il, la società ha registrato un totale ricavi e altri proventi pari a 127,4 milioni e un Ebitda adjusted pari a 18,3 milioni.