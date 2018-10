Piazza Affari va giù con le banche. Spread in forte tensione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che continua a pagare la decisione del Governo italiano di fissare in manovra un rapporto deficit/PIL del 2,4%. Ad aumentare la tensione sull'azionario tricolore e sullo Spread, che sta volando verso quota 300 punti base, le parole allarmiste pronunciate del Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker.su qualche presa di profitto mentreSul valutario l'Euro continua a perdere terreno sul dollaro, galvanizzato dal via libera al nuovo NAFTA.Sale molto lo spread, raggiungendo 299 punti base, con un deciso aumento di 20 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,42%.preda dei venditori Francoforte, con un decremento dello 0,71%, senza slancio Londra, che negozia con un -0,19%, e sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,66%., continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 22.510 punti. In rosso il FTSE Italia Mid Cap (-1,07%), come il FTSE Italia Star (-0,7%).Tra idi Milano, in evidenza Saipem (+1,48%), Tenaris (+0,78%) e Luxottica (+0,71%)., in particolare sul Banco BPM, che lascia sul parterre il 4,99%, BPER -4,18%, UBI Banca -3,64%. Non aiutano la bocciatura di Citi e le preoccupazioni espresse da Bank of America Marrill Lynch sull'attuale situazione dello spread.Ancora giù Telecom Italia, che mostra una caduta del 3,05%.di Milano, Parmalat (+0,89%) e Aeroporto di Bologna (+0,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca MPS, che continua la seduta con -4,83%.Lettera su Credito Valtellinese, che registra un importante calo del 3,06%.Affonda Juventus, con un ribasso del 2,80%.Crolla Banca Popolare di Sondrio, con una flessione del 2,56%.