Piazza Affari corre su ricoperture. Bene il resto dell'Europa

(Teleborsa) -dopo la sessione da incubo di venerdì. Il Listino milanese resta comunque. A tal proposito saranno importanti eventuali commenti espressi dalla Commissione europea a margine dell'Eurogruppo di oggi.Il rimbalzo dell'azionario giova anche allo spread, che ripiega fino a 266 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,16%., sostenute anche dal Via libera di USA, Canada e Messico alla revisione del trattato NAFTA.Sul valutario l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,161. Tra le commodities prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 73,36 dollari per barile.si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,60%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,28%., bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna l'1,08% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 23.164 punti. Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,86%), come il FTSE Italia Star (0,8%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti materie prime (+4,40%), beni per la casa (+1,93%) e automotive (+1,83%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni, che riporta una flessione di -1,00%.Tra lea grande capitalizzazione, svetta Tenaris che segna un importante progresso del 4,47% grazie all'attuale rally del petrolio.Vola Moncler, con una marcata risalita del 3,94%.Brilla Saipem, con un forte incremento (+3,24%).Ottima performance per Buzzi Unicem, che registra un progresso del 2,91%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Telecom Italia, che continua la seduta con -1,91% in scia ad un downgrade.Sotto pressione Banco BPM, che accusa un calo dell'1,04%.Dimessa UBI Banca, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a, Technogym (+3,69%), Fincantieri (+2,43%), ERG (+2,17%) e Rai Way (+2,17%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Ifis, che ottiene -3,09%.Pesante Credito Valtellinese, che segna una discesa di ben -2,04 punti percentuali.Scivola OVS, con un netto svantaggio dell'1,46%.In rosso Banca MPS, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,43%.