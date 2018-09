Piazza Affari brillante con oil e banche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che fa meglio della buona performance degli euro listini, mentre si attende la fumata bianca entro giovedì, tempo massimo per la delibera della nota aggiuntiva al DEF - Documento di Economia e Finanza.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,29%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,32%.Scende lo spread, attestandosi a 234 punti base, con un calo di 9 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,88%.Francoforte è stabile: +0,19%; giornata positiva anche per Londra, +0,66% mentre Parigi, limita la salita allo 0,05%. A Piazza Affari, il FTSE MIB è in rialzo dell'1,54%.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,87 miliardi di euro, in calo di 1.918,9 milioni di euro, rispetto ai 3,79 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 2,34 miliardi di azioni, rispetto ai 1,76 miliardi precedenti.Su 224 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 84 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 121. Invariate le rimanenti 19 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti materie prime (+5,49%), bancario (+2,49%) e media (+2,32%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti immobiliare (-0,51%), telecomunicazioni (-0,50%) e costruzioni (-0,42%).di Milano, troviamo Tenaris (+5,52%), Saipem (+5,34%) sulla risalita dl greggio. Tonica Mediaset (+4,34%) e tra le banche, Banca Generali (+3,22%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Prysmian, che ha archiviato la seduta a -1,38%.Tra i, Diasorin (+1,75%), Datalogic (+1,75%), Tamburi (+1,67%) e Falck Renewables (+1,54%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su OVS, che ha terminato le contrattazioni a -4,10%.