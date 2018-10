Piaggio: al via la vendita di Vespa elettrica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La, ed in particolare quella elettrica, da oggi non sarà più la stessa: è infatti partita la campagna di booking on-line di Vespa Elettrica. Dal sito www.vespa.com o da quello dedicato https://elettrica.vespa.com/ è possibile assicurarsi il privilegio di essere uno dei primissimi possessori della versione green dell'iconico scooter del Gruppo Piaggio. Lasu larga scala diattraverso la rete dei concessionari Piaggio, in concomitanza col salone di Milano, a partire dai mercati europei, per poi essere estesa a, per ottenere prestazioni superiori a quelle di un tradizionale scooter 50 cc, soprattutto per quanto riguarda l'accelerazione e lo spunto in salita che beneficia della tipica erogazione brillante dei motori elettrici., valore che non subisce significative variazioni tra circuito extraurbano e urbanoca (KERS, Kinetic Energy Recovery System),. Per ricaricarla è sufficiente collegare la spina del cavo situato nel vano sottosella a una normalissima presa elettrica a muro oppure a una delle colonnine di ricarica, sempre più diffuse nelle grandi città.