Pharmanutra, crescita a doppia cifra per risultati primo semestre

(Teleborsa) - Pharmanutra chiude il primo semestre conpari a 22,1 milioni di euro, in crescita del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Tale risultato è stato raggiunto grazie al consolidamento delle attività sul mercato italiano e sui mercati esteri. In particolare, si registra un notevole rafforzamento della presenza internazionale, avvalorando il buon esito delle attività di ricerca e sviluppo.Ildel Gruppo Pharmanutra si attesta a circa 5,5 milioni di euro, pari ad un margine del 25% sul fatturato e con una crescita del 20% rispetto al 30 giugno 2017.L'è pari a 2,9 milioni di euro, in salita del 22% rispetto al 30 giugno 2017.Larimane in linea rispetto al dato del 31 dicembre 2017 passando da disponibilità nette di 9,1 milioni di euro a disponibilità nette di 9 milioni. Nel corso del semestre, Pharmanutra ha corrisposto dividendi ai soci per un importo di 3,2 milioni di euro, pari a circa il 53% dell'utile netto realizzato nell'esercizio precedente.