Petrolio, prezzi in aumento aspettando l'Algeria

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio puntano con decisione al rialzo in vista dell'incontro in Algeria, tra i principali produttori di greggio. Sul tavolo del summit, i livelli di produzione in caso di interruzione delle forniture di oro nero.Al vertice (domenica 23 settembre) si confronteranno i paesi OPEC e non OPEC, un incontro che sembra già scontato con l'Iran che minaccia di fare ostruzionismo. Le esportazioni iraniane sono diminuite di circa 500.000 barili al giorno tra aprile e agosto, secondo l'Agenzia internazionale dell'energia.Intanto, il contratto sulstatunitense scambia a 71,06 dollari al barile, in aumento dell'1,02%, mentre illondinese sale dell'1,06% a 79,05 dollari.Secondo quanto rilevato dall'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio nella settimana al 14 settembre 2018 sono diminuite di 2,1 milioni a 394,1 MBG, rispetto ai 396,2 MBG della scorsa settimana.I prezzi del petrolio sono in aumento, rafforzati in parte anche dalla decisione deldi ritirare l'accordo nucleare iraniano e rinnovare le sanzioni a Teheran, mirando a ridurre drasticamente le esportazioni dei maggiori produttori.