Petrolio a 100 dollari? Per alcuni è possibile ma Goldman Sachs frena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Russia non esclude un aumento e dunque un ritorno dei prezzi del petrolio a quota 100 dollari al barile. ", perché crea rischi successivi di un possibile calo dei prezzi. Tuttavia, oggi esiste il rischio che il petrolio possa salire a 100 dollari" - ha dichiarato il, in un'intervista con "Business FM" - che aggiunge: ", poichésul mercato petrolifero mondiale".Novak ha ricordato che manca un mese alla decisione definitiva sulle sanzioni che possono essere imposte da novembre all'Iran e quindi "ora il mercato è molto nervoso".Dallo scorso 6 agosto, Washington ha ripristinato alcune sanzioni contro Teheran, che erano state rimosse dopo l'accordo sul nucleare del 2015., il settore energetico e quello bancario e finanziario.sulla corsa del petrolio che potrebbe portare a rivedere i prezzi la soglia dei 100 dollari al barile. Secondo gli addetti ai lavori, infatti, la possibilità non è del tutto esclusa, ma non basta solo la "questione Iran" sono necessari altri elementi, e vedono per la fine dell'anno quotazioni di greggio stabili nel range 70-80 dollari.Il giorno dopo l'incontro dell'OPEC in Algeria, gli analisti hanno interpretato la cautela ad innalzare l'output di greggio come un segnale che potrebbe portare il barile a quotare 100 dollari nel corso del 2019.