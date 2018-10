Pesante l'indice del settore alimentare italiano (-1,01%)

(Teleborsa) - Performance negativa per il comparto alimentare a Piazza Affari, che segue la scia ribassista disegnata dall'EURO STOXX Food & Beverage.



Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 84.899,24, in discesa di 861,39 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Alimentare europeo mostra un ribasso più marcato a 561,95, dopo aver avviato la seduta a 567,03.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice alimentare, composto ribasso per Campari, in flessione dell'1,22% sui valori precedenti.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, retrocede Centrale del Latte D'Italia, con un ribasso dell'1,39%.



Preda dei venditori Bioera, con un decremento dell'1,12%.