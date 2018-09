Nuovo stadio Roma, versati 400 mila euro alla politica

(Teleborsa) - Ammontano a 400 mila euro i contributi che, secondo la Procura di Roma, sarebbero stati "versati" alla politica da Luca Parnasi nell'ambito della vicenda della costruzione del nuovo stadio della Roma.



In particolare, nel 2015 l'imprenditore avrebbe elargito 250 mila euro alla onlus "Più voci", vicina alla Lega, mentre qualche mese fa avrebbe distribuito 150 mila euro alla Fondazione Eyu, vicina al PD in quanto presieduta dal tesoriere del partito, il deputato Francesco Bonifazi.



"Non c'è nessun finanziamento illecito al PD, non c'è nessuna fattura falsa della Fondazione EUY. Abbiamo tutti i documenti in regola. E siamo pronti a dimostrarlo in qualsiasi sede" ha scritto su Twitter Bonifazi.



Gli inquirenti starebbero vagliando anche la posizione del tesoriere della Lega, Giulio Centemero. © RIPRODUZIONE RISERVATA