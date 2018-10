Nuovo ribasso per Telecom Italia

(Teleborsa) - Continua la pressione su Telecom Italia, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,36%. Le azioni, non lontane dal minimo storico, risentono dell'incremento delle offerte per l'asta 5G: ieri hanno superato i 6 miliardi di euro. Asta che si sta rilevando molto più competitiva delle previsioni.



Lo scenario su base settimanale della compagnia telefonica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Lo scenario tecnico di Telecom mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,4767 Euro con area di resistenza individuata a quota 0,491. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,4698.

