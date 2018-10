Nuova Delhi ospita il summit mondiale della finanza Impact

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -alla sfida delE sceglie l'India per chiamare a raccolta iche aderiscono alGlobal Steering Group for Impact investment, il network mondiale degli investimenti che, oltre al rendimento, scommettono sul cambiamento e sulla risposta ai bisogni sociali emergenti, comeTutto pronto al Marriot Hotel Airport di Nuova Delhi per ospitaretitolo e hashtag dell'evento, che nelle prossime ore chiama a raccolta 900 leader internazionali per provare ad accelerare una rivoluzione che sta- L'evento è stato promosso dal presidente mondiale del GSG,, il padre dei social impact bond, che ha coinvolto un ospite d'eccezione comein arrivo a Delhi già domani sera, per il suo attesissimosul rapporto tra impatto ambientale e impatto sociale. Insieme ai membri del Board of Trustees del GSG (l'organo esecutivo del GSG in cui, a maggio, è stata eletta anche, presidente di Social Impact Agenda per l'Italia e di Human Foundation),lanceranno in India iniziative e strumenti concreti, a dimostrazione che la finanza ad impatto sta decollando in tutto il mondo e si sta rivelando uno strumento indispensabile per disegnare risposte efficaci a problemi sociali diffusi.Una due giorni di scambi e iniziative in cui sarà varato un Education Outcome Fund damesso a punto proprio insieme al governo Indiano e alla neonata Social Finance India e sarà lanciata una iniziativa simile destinata ad Africa e Medio Oriente e pensata insieme a Gordon Brown, inviato speciale dell'Onu per l'istruzione nel mondo. Sarà presentata anche l'iniziativa di un, sempre da 1 miliardo di dollari, destinato al contrasto alle