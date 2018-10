Mutui: Spread alto? A pagare i nuovi richiedenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lainsta vivendo un momento particolare; dopo un lungo periodo in cui le Banche hanno giocato al ribasso con i tassi di interesse, con gran beneficio per i consumatori, da pochi giorni alcuni istituti. Oltre a questo, l'attualità politica ha fatto tornare sotto i riflettori l'andamento di un altro spread, quello fra. Entrambi titoli di Stato, rispettivamente italiano e tedesco e lo spread è la differenza tra il tasso di rendimento di un BTP e di un Bund su una scadenza di 10 anni. Molti gli italiani che, spaventati dalle possibili conseguenze legate all'aumento dell'indice,. Ma quali sono i legami tra spread BTP-Bund e mutui, quali le possibili conseguenze su mutuatari o aspiranti tali e ancora, i due fenomeni sono connessi fra loro? L'analisi di Facile.it. tenta di rispondere a questi interrogativi."Per dare una risposta alla prima domanda, la connessione fra mutui e spread, è necessario affrontare l'argomento da due differenti prospettive" - spiega, Responsabile mutui di Facile.it - "quella di chi il mutuo lo ha già e quella di chi, invece, ha intenzione di chiederlo in futuro.. Sia se hanno sottoscritto un finanziamento a tasso fisso - che in quanto tale garantisce una rata costante per tutta la durata del contratto - sia se hanno scelto il tasso variabile perché, in questo caso, a guidare l'andamento e le variazioni degli interessi è l'Euribor; indice non connesso all'andamento dello spread BTP-Bund., al tasso sui depositi stabilito dalla. "Paradossalmente visto che l'Euribor è dipendente dalla politica dei tassi applicata dalla BCE, qualora lo scenario di tensione dei mercati dovesse prolungarsi e contagiare altri Paesi europei, la Banca potrebbe addirittura decidere di intervenire ulteriormente sugli indici, se non per ridurli – visto che sono ormai da tempo in negativo – quantomeno per rimandarne l'aumento che, stando alle previsioni, potrebbe arrivare a partire da settembre 2019".Lo scenario potrebbe invece cambiare se si prendono in considerazione i mutui che verranno erogati in futuro. Q, così come spiega"quello che accadrà ai nuovi mutui dipenderà molto da quanto loaumenterà e, soprattutto, dal periodo di tempo in cui rimarrà alto. È comunque possibile ipotizzare un aumento dei tassi di interesse per i mutui che verranno erogati in futuro, ma anche in questo caso il rincaro non sarà determinato direttamente dall'andamento dello spreadne' tantomeno dall'aumento di Euribor o Eurirs, quanto piuttosto dalla politica applicata dalle singole banche".Il costo del mutuo che il cliente deve sostenere, è bene ricordarlo, è determinato da due componenti; il tasso derivante dagli indici europei (a seconda che si tratti di un tasso fisso o di uno variabile) e lo spread bancario, diverso da quello, rappresentante una maggiorazione dell'interesse che definisce il guadagno che l'istituto di credito otterrà dalla concessione del finanziamento. Sebbene non in modo diretto ed immediato, un legame tra lo spread bancario e quelloesiste.Negli ultimi anni il mercato italiano dei mutui, grazie anche alla diffusione delle surroghe e ad una più serrata competizione tra gli istituti di credito, è stato caratterizzato da una graduale riduzione, se non in alcuni casi addirittura l'azzeramento, degli spread bancari (e dei guadagni) dei singoli istituti sui finanziamenti erogati ai privati per l'acquisto di un immobile.Se lo spread