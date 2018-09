Murdoch dice addio a Sky: Fox cede sua quota a Comcast

(Teleborsa) - Rupert Murdoch dice addio a Sky. Twenty-First Century Fox, società del magnate australiano, ha deciso di vendere la sua quota di minoranza nella pay tv britannica a Comcast, che sabato scorso ha vinto la lunga battaglia per ottenerne il controllo.



Fox cederà dunque alla rivale il 39% di Sky a 17,28 sterline per azione. Ai cambi attuali la partecipazione ha un valore di circa 15 miliardi di dollari.



La decisione di Murdoc, che ha visto svanire la possibilità di conquistare il 100% di Sky, ha avuto il benestare di Walt Disney, che di recente ha acquistato il business dell'intrattenimento di Fox inclusa la quota in Sky. © RIPRODUZIONE RISERVATA