MISE al lavoro per scongiurare scadenza ammortizzatori sociali

(Teleborsa) - Si preannuncia una giornata impegnativa per Luigi Di Maio. Oggi, 25 settembre,Da ieri, infatti, 140 mila lavoratori sono a rischio licenziamento in quantoa disposizione nel quinquennio, come denunciano i sindacati. E il Jobs Act non permette il rinnovo dei suddetti ammortizzatori.Proprio, il comparto maggiormente a rischio,senza tuttavia poter incontrare Di Maio, impegnato nel vertice di maggioranza sul DEF e nel Consiglio dei Ministri per il via libera al Decreto sicurezza."Oggi tutti i giornali si rendono conto dei casini che il Pd ha combinato con il Jobs Act perché presto scadrà la cassa integrazione per 140.000 operai. E' imbarazzante come cerchino di imputare al nostro governo la responsabilità di questo disastro" ha scritto ieri il Ministro del Lavoro su Facebook , aggiungendo: "Il MoVimento 5 Stelle ha sempre osteggiato il Jobs Act e lo rivendico con orgoglio. Con il Decreto Dignità abbiamo messo un freno precariato e la settimana scorsa abbiamo fatto ripartire la cassa integrazione in deroga per aiutare migliaia di famiglie italiane. Domani andrò di persona a incontrare i rappresentanti di migliaia di lavoratori che rischiano di non avere più un futuro e insieme capiremo come affrontare questa situazione".L'incontro è fissato al MISE alle 17.00.