Mediobanca, Bolloré dà disdetta anticipata patto sindacato

(Teleborsa) - Financie're du Perguet, Gruppo Bolloré, titolare di 69,7 milioni azioni pari al 7,9% del capitale di Mediobanca , ha inviato "lettera di disdetta anticipata" con efficacia dal primo gennaio 2019. Dopo quasi vent'anni di adesione all'Accordo - spiega la comunicazione - "la scelta è collegata al crescente impegno finanziario del gruppo Bolloré in Vivendi (la cui quota di possesso è cresciuta in 12 mesi dal 20,6% al 26,2%) ed all'obiettivo di utilizzare con maggiore flessibilità i suoi asset".



Il Gruppo Bolloré - si legge ancora - precisa inoltre "l'intenzione di mantenere in portafoglio la partecipazione, seppur al di fuori dell'Accordo, ed esprime soddisfazione per gli eccellenti risultati conseguiti dal gruppo Mediobanca, convinto sostegno all'attuale strategia e pieno supporto al suo management". © RIPRODUZIONE RISERVATA