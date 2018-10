© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Il malessere sociale è cresciuto e il(REI) è stato un passo avanti ma non è bastato e l'esito delle elezioni lo ha mostrato". E' così che la pensa il Ministro dell'Economia,, aggiungendo che il Governo punta ad "andare ben oltre" il REI che è stato "insufficiente". Con ill'Esecutivo punta a contrastare il "deterioramento degli indicatori relativi a povertà e disuguaglianza sociale", ha aggiunto. All'indomani del nuovo vertice di Governo che ha sancito l'intesa sul DEF pronto ad approdare in Parlamento,mira a "un miglioramento degli indicatori". Parlando nel corso di un convegno dell'(ASviS), il Ministro ha detto: "Bisogna intervenire mantenendo la sostenibilità finanziaria"., anche prima erano tanti ma non sono stati spesi, non sono stati spesi non perché qualcuno era cattivo. Se vogliamo mantenere mercati globali aperti, dobbiamo contrastare con policy adeguate il rafforzarsi di sentimenti contrari a questo, sentimenti verso il protezionismo, verso i mercati chiusi. Sentimenti che ci portano lontani dai mercati aperti. Dobbiamo intervenire sulle disuguaglianze. Se vogliamo più crescita ci vogliono investimenti, se vogliamo più crescita sostenibile abbiamo bisogno di tanti investimenti privati e pubblici, nuove tecnologie e cambiare i modi di produrre ciò richiede una trasformazione e la trasformazione richiede investimenti".Parlando all'Europa,ha sottolineato: "Il complesso delle politiche europee e italiane deve essere discusso con calma, bisogna spiegare agli altri Paesi e convincerli che stiamo andando verso una situazione di disgregazione e invece bisogna puntare all'unità e sulla sostenibilità sociale oltre che finanziaria".