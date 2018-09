Manovra, Tria indica la via: crescita dell'1,6% nel 2019 e calo del debito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, è tempo di lasciare la parola aied è proprio il ministro dell'Economia Tria, al centro del dibattito politico ormai da giorni, che prova a dettareLa nota d'aggiornamento al Def punta a una crescitaIl titolare del dicastero di Via XX settembre assicura che la manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni.In una lunga intervista rilasciato al Sole 24 Ore, Tria assicura di non aver mai minacciato le dimissioni e spiega che il calo del debito di un punto l'annoRispetto al discusso capitolo dei livelli di deficit previsti dal Def, il ministro spiega di rendersidelle preoccupazioni europee, ma aggiunge che- Intanto, c'è attesa per quel che dirà Tria alla riunione dianche se la "nota" non sarà ancora su tavolo ministri a Lussemburgo ma a Bruxelles viene dato per sicuro che se ne parlerà, a margine dei lavori, e soprattutto sarà quella la prima occasione per il ministro italiano dell'Economia, Giovanni Tria, di parlarne a quattr'occhi con il commissario Ue agli Affari economici,e con il vicepresidente della Commissione per l'Euro,Non è mistero che l'intenzione del governo di alzare l'asticella del(invece dell'1,6% che sarebbe stato accolto con favore dalla Commissione europea e che Tria avrebbe voluto mantenere nella "nota"), è arrivata a Bruxelles come un tentativo di sottrarsi, almeno in parte, alle regole dell'Eurozona, ma almeno per ora i:"come ogni anno; e quando arriverà il documento programmatico di bilancio italiano, lo analizzeremo, come quello di qualsiasi altro paese, e faremo, hanno fatto filtrare nei giorni scorsi.A dare qualche indicazione in più sulle prime reazioni da Bruxelles, ci ha pensato proprio il commissarioche in un'intervista alla Tv francese Bfmm dello scorso venerdì,sottolineando di non essere "nello spirito" di prospettare un ricorso alle sanzioni contro l'Italia; sanzioni previste dalle regole dell'Eurozona ma che, ha ricordato,, ha detto ancora Moscovici che ha precisato:nessuno ha interesse a una cosa del genere, perché l