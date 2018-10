Manovra, Tria assicura: nel 2019 debito-PIL scenderà

(Teleborsa) - "Dirò di stare tranquilli, cercherò di spiegare quel che sta accadendo e come è formulata la Manovra". Cosi il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, giungendo all'Eurogruppo a Lussemburgo, primo test europeo dell'Italia per la Manovra dopo la pubblicazione della nota di aggiornamento del Def.



Il titolare del dicastero che dovrà spiegare ai "tecnici" di Bruxelles le basi su cui è impiantata la Manovra economica ha assicurato che "il debito-PIL nel 2019 scenderà".



Il premier Giuseppe Conte, in un post su Facebook, ha ribadito che la Manovra "guarda alla crescita nella stabilità dei conti pubblici" e che "vuole offrire una risposta alla povertà dilagante, ai pensionati, alle famiglie, ai risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie", senza tagliare "un euro al sociale né alla sanità". © RIPRODUZIONE RISERVATA