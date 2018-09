Manovra, si ragiona su deficit tra 1,8% e 1,9%. Di Maio guarda a Macron

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si continua a cercare la quadra sulla, con il ministro dell'Economiaintenzionato a raggiungere un rapporto deficit/PIL dell'1,6%, caldeggiato da Bruxelles, e la coppiapronta a sforare tale soglia fino al 2% per mantenere le promesse elettorali, in primis flat tax, reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero., con la promessa che il debito continui a diminuire nel tempo e che il saldo strutturale registri miglioramenti seppur lievi.Intanto, in una nota agli investitori, scrive di prevedere un taglio del rating dell'Italia da parte dicon l'annuncio di un deficit all'1,8%.Si attende la fumata bianca entro giovedì, tempo massimo per la delibera della nota aggiuntiva al- Documento di Economia e Finanza.Le cose vanno diversamente in, dove è stato deciso un taglio delle tasse pari a 24,8 miliardi di euro per rafforzare la crescita dell'economia a fronte di undal 2,6% del PIL il di quest'anno."La Francia per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8% - ha sottolineato il vicepremier- . Siamo un Paese sovrano esattamente come la Francia. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini. In Italia come in Francia".