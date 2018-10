Manovra, scontrino addio. Il nuovo sarà elettronico

(Teleborsa) - Inizia a prendere forma il decreto fiscale collegato alla manovra, che contiene anche la cosiddetta "pace fiscale" annunciata dal governo Conte. Lo scontrino andrà in pensione e come previsto nelle misure di lotta all'evasione sarà sostituito da quello "elettronico" che andrà ad affiancare la e-fattura.



Si tratta di un cambiamento che procederà in modo graduale. Da luglio 2019 riguarderà soltanto i contribuenti con un fatturato superiore ai 400mila euro l'anno, poi, dal 2020 tutti gli altri. L'obbligo di fatturazione elettronica, invece, rimane dal 1° gennaio 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA