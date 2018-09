© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il presidente della Confcommercio,, è irremovibile:. Lo ha ribadito oggi al convegno organizzato dall'associazione dei commercianti sulla fiscalità, alla presenza del Ministro Tria, e dopo aver reso note stime più pessimistiche sulla crescita dell'economia italiana.Con gli aumenti dell'IVA e la riduzione dell'IRPEF, sottolinea il numero uno di Confcommercio, spiegando che questo scambio non riduce la pressione fiscale complessiva, va a danno dei redditi più bassi e incide sui consumi.Riconoscendo che in Italia "pesano difetti strutturali" della nostra economia quali l'eccesso di tasse e di burocrazia, il deficit di legalità e d'infrastrutture, il Presidente afferma che occorreed iniziare "un percorso ordinato, certo, lungimirante di".Sangalli conclude che, a fronte delle stime più pessimistiche sul PIL,nel tentativo di realizzare contemporaneamente tre obiettivi: tenere i conti pubblici in ordine, disinnescare le clausole di salvaguardia e proseguire nella via delle riforme.