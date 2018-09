Manovra, Mattarella preoccupato per la tenuta dei conti pubblici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Bastano quattordici lettere per riassumere lo stato d'animo del presidente della Repubblica,Mentre nel governo si festeggia, altrove, in particolare dalfiltra apprensioneUna mattinata trascorsa a sorvegliare il barometro di mercati e finanza che, come previsto, annunciava tempesta già prima dell'apertura delle Borse. E poi, fino a sera, lomentre il tonfo di piazza Affari, la peggiore in Europa, puniva qualche banca portandolaAllo stato attuale, la domanda che serpeggia infatti è una: si tratta di un'esagerata reazione emotiva, passeggera e dunque destinata acosì come tra l'altro rassicurano dall'esecutivo, pronti a scommettere che, come aveva dichiarato a caldo il leader pentastellatofacendo professione di ottimismo. A preoccupare però è un altro scenario, ovvero che sia il preludio di un. E proprio in quest'ottica non aiutano le parole dimesso nero su bianco nella Nota di aggiornamento del Def (Documento di economia e finanza) il commissario Ue agli Affari economici, infatti, non usa giri di parole: