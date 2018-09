Manovra, Lega: quota 100 per pensioni e taglio Ires

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La lega soddisfatta del vertice odierno sulla manovra di bilancio annuncia che, il, ha preso atto della volontà del governo giallo-verde di realizzare passi importanti come ile laQuesta mattina a Palazzo Chigi c'è stata "unae il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito di cittadinanza per gli italiani alla riforma delle pensioni". Così una fonte del partito di Matteo Salvini che ha partecipato alla riunione. "Ora - aggiunge -".Dal Carroccio fanno sapere che i tecnici di maggioranza sono al lavoro per verificare gli impatti sui conti. Dal vertice, è emersa la conferma dell'intenzione di non aumentare IVA e tasse. Quanto alleconfermata la volontà di rilanciare, per consentire l'uscita dal lavoro già a 62 anni con 38 anni di contributi. Tra le proposte anche la "" al 15% per gli utili reinvestiti in azienda in macchinari o in assunzioni stabili che comporta "un" - ha spiegato il, illustrando una delle misure chiave del pacchetto fiscale messo a punto dalla Lega per la prossima manovra.In mattinata, è arrivata una precisazione dalsul reddito di cittadinanza: "è solo per i cittadini italiani" mentre il ministro Tria, in audizione al Senato, aveva parlato anche di una misura rivolta anche per gli stranieri.