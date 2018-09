Manovra, intesa raggiunta con Deficit al 2,4%. Tria non si dimette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo un braccio di ferro durato ore, alla fine il Ministro dell'Economiae non si dimette, acconsentendo ad undel PIL nel 2019.La conferma è arrivata poco dopo le ore 21 dopo ore di trattative serrate fra il capo del dicastero di Via XX Settembre, che acconsentiva a portare il deficit al massimo al 2,1%, ed i leader di, risoluti adLe divergenze erano così ampie e le posizioni così distanti, che ad un certo punto. "Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento", dichiarato i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio in una dichiarazione congiunta, annunciando l'intesa su un deficit al 2,4%., annuncia trionfantesu Facebook, aggiungendo che la manovra cancella la povertà grazie al, per il quale sono stati stanziati. "Restituiamo finalmente un futuro a 6 milioni e mezzo di persone che fino ad oggi hanno vissuto in condizione di povertà e che fino ad oggi sono stati sempre completamente ignorati", scrive il leader M5S.Ma ce n'è per tutti, per il, attraverso la riforma dei centri per l'impiego, e per i, grazie all'inserimento in Manovra dellache alza la minima a 780 euro ed al. Ed ancora misure a favore deiche saranno risarciti con l'istituzione di un Fondo ad hoc da 1,5 miliardi."Per la prima volta lo Stato è dalla parte dei cittadini. Per la prima volta non toglie, ma dà. Gli ultimi sono finalmente al primo posto perché abbiamo sacrificato i privilegi e gli interessi dei potenti".Anche il leader della Legasi diceed enumera le "sue" vittorie:al 15% per più di un milione di lavoratori e lagrazie all'introduzione della cosiddettache darà diritto alla pensione ad almeno 400 mila persone e favorirà altrettanti posti di lavoro. E poi, chiusura delle, investimenti per scuole, strade e Comuni e".A festeggiare non c'è solo il governo.si è tenuto davanti Palazzo Chigi sventolando le bandiere dei Cinquestelle., dichiara Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del M5S, aggiungendo "pensiamo che questa sia la manovra che questo Paese aspettava da tanti anni perché le manovre di austerity non hanno funzionato".