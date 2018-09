Manovra, INPS smentisce bollinatura reddito di cittadinanza

(Teleborsa) - L'INPS non ha espresso alcun giudizio sulla proposta di reddito di cittadinanza. Lo ha precisato l'Istituto di previdenza sociale in riferimento a notizie di stampa su un presunto coinvolgimento dell'Istituto a quello che viene definito "blitz sul reddito di cittadinanza".



"Non vi è stata nessuna bollinatura dell'INPS riguardo alle proposte di reddito di cittadinanza avanzate dal Movimento 5 Stelle. L'Istituto, su richiesta del Ministero del Lavoro, si è limitato a valutarne i costi e la fattibilità" si legge in una nota nella quale di sottolinea inoltre che "non ci sarà alcuna consegna della proposta da parte del Presidente dell'INPS alla squadra del Movimento 5 Stelle al Ministero dell'Economia".





