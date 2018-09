Manovra, il DEF-day è arrivato. Pressing del M5S su deficit al 2,4%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il DEF-day è arrivato. Dopo giorni di dibattiti il Governo renderà nota la(ormai nota come NADEF). Si tratta di un documento importante in quanto determinerà implicitamente l'ammontare delle risorse disponibili per mettere in atto le misure promesse dal Governo.Ilè costituito dai. Il ministro dell'Economiaha più volte ribadito l', come caldeggiato da Bruxelles, mentreper mantenere le promesse elettorali, in primis flat tax, reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero.Secondo fonti della maggioranzaper il 2019 da chiedere a Tria. Livello che potrebbe contemplare anche la revisione della Legge Fornero con l'introduzione della cosiddetta quota 100 per andare in pensione.La prossima manovra "non sarà una legge di bilancio" ma "una manovra del popolo" con il reddito di cittadinanza e lo stop alla legge Fornero. Misure per le quali "" ha annunciato ieri sera Di Maio durante una diretta Facebook."Sulla manovra e il livello di deficit si discute sicuramente su più dell'1,6%" aveva invece dichiarato qualche ora prima in una intervista a Radio Capital, spiegando che l'unica garanzia è il non superamento del 3%."Questi saranno giorni cruciali per mettere a punto e definire la" ha scritto invece il Presidente del Consigliosu Facebook.