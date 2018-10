Limature per il settore automotive dell'Italia (-0,45%), giornata fiacca per CIR

(Teleborsa) - Il Comparto italiano auto e ricambi sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'EURO STOXX Automobiles & Parts è senza direzione.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha esordito a quota 212.530,11, e tratta ora a 211.170,94, con un ribasso di 954,28 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice europeo del settore auto e ricambi scambia a 515,56, dopo aver iniziato gli scambi a 515,32.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice automotive, giornata fiacca per Ferrari, che tratta in ribasso dello 0,67% nel giorno del debutto di Aston Martin a Londra.



Tra le mid-cap italiane, debole la giornata per CIR, che passa di mano con un calo dello 0,90%. © RIPRODUZIONE RISERVATA