(Teleborsa) - Terre di Pisa vola in Europa grazie ad un accordo tra la Camera di Commercio di Pisa e la compagnia aerea Ryanair.



Sfruttando l'opportunità offerta dall'Aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa, che Ryanair ha scelto come uno dei principali hub nel nostro paese, la Camera di Commercio ha pianificato una campagna di co-marketing sul nuovo marchio "Terre di Pisa" che parte da oggi sui mercati tedesco, inglese e irlandese con un target potenziale di circa un milione di persone.



"Terre di Pisa", ovvero una destinazione turistica che vuole sviluppare una propria identità distintiva nell'ambito dell'offerta toscana. Un progetto molto ambizioso, fortemente voluto dagli imprenditori locali che da anni stanno investendo nell'enoturismo o che chiedono di allungare la permanenza dei turisti in una delle città d'arte più famose del mondo. © RIPRODUZIONE RISERVATA