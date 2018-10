Laudamotion apre il collegamento tra Milano Bergamo e Vienna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La compagnia aerea austriaca,, prevede il raddoppio del numero dei passeggeri nei prossimi due anni e il potenziamento della flotta che sarà di soli Airbus.aprendo dal 28 ottobre 2018 il collegamento giornaliero tra Milano Bergamo e Vienna. Il volo verrà effettuato con frequenza giornaliera a partire dal 28 ottobre 2018, impiegando l'aeromobile Airbus 320.L'annuncio è stato dato oggi, 1° ottobre, a Milano da, nel corso di un incontro a cui hanno partecipato, e Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di SACBO, società di gestione dell'Aeroporto di Milano Bergamo. "" - ha sottolineato Gruber - aggiungendo che "dall'inizio del collegamento a fine anno saranno messi in vendita oltre 20mila posti per viaggiare a tariffe vantaggiose tra Milano Bergamo e Vienna".Laudamotion, che dispone di una flotta composta da 9 Airbus e 10 Boeing 737, farà crescere del 25% per cento all'anno il numero dei suoi aeromobili, che diventeranno 24 nel 2019 e 30 nel 2020 quando la flotta sarà completamente Airbus. Nel 2019 Laudamotion ha in programma di assumere 100 nuovi piloti e 200 assistenti di cabina. Quanto al traffico passeggeri, il 2018 di Laudamotion si chiuderà con un bilancio di 3 milioni di passeggeri, destinato a crescere nelle previsioni a 5 milioni nel 2019 e 6,2 milioni nel 2020."Il volo diretto con Vienna aggiunge al network dell'Aeroporto di Milano Bergamo una delle destinazioni più prestigiose e gettonate in Europa" - ha sottolineato Emilio Bellingardi, direttore generale di SACBO -. La disponibilità del collegamento non stop giornaliero allarga le frontiere del nostro aeroporto, rendendo possibile pianificare, in chiave bilaterale, le soluzioni più convenienti nell'arco della settimana per intraprendere un viaggio per turismo o affari".Laudamotion ha sede e base principale all'Aeroporto internazionale di Vienna-Schwechat, principale scalo aereo austriaco, situato a circa 16 km a est dalla capitale, da cui è facile e comodo raggiungere il centro della città. Il City Airport Train collega l'aeroporto con Vienna Centro in soli 16 minuti con servizio non-stop. A questo si aggiungono i servizi delle Ferrovie Austriache, di metropolitana leggera e via autobus.