L'isola d'Elba fa il punto sul suo aeroporto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'aerostazione di, sull'isola dell'arcipelago toscano, sarà sededi un dibattito per discutere il futuro dell'aeroporto chiamato a sostenere le attività turistiche e ricettive con un programma di collegamenti che risponda alle potenzialità esistenti e alle capacità che si potrebbero realizzare dal punto di vista della pista di volo e delle infrastrutture aeronautiche e di servizio.L'incontro, che ha per titolo, è stato promosso dal Rotary Club Isola d'Elba, con il patrocinio di Regione Toscana, dei Comuni di Portoferraio e Campo nell'Elba e della Gestione Associata della Promozione Turistica, e vedrà la partecipazione di, Toscana Aeroporti,. Tra i temi in discussione la continuità territoriale, gli investimenti strutturali e lo sviluppo delle rotte.