L'indice delle aziende sanitarie in forte ribasso (-1,60%), Diasorin si muove verso il basso

(Teleborsa) - Il Comparto sanitario italiano continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall'EURO STOXX Health Care.



Il FTSE Italia Health Care ha chiuso a quota 157.789,8, in contrazione di 2.573,22 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto sanitario dell'Area Euro si è mosso in tono cautamente positivo a 808,43, dopo aver avviato la seduta a 809,83.



Tra le mid-cap italiane, ribasso scomposto per Diasorin, che archivia la sessione con una perdita secca del 5,09% sui valori precedenti.

