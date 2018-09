L'Antitrust avvia un'istruttoria su TicketOne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Antitrust accende un faro su TicketOne. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato l'avvio di un'istruttoria per accertare l'esistenza di unIn particolare, TicketOne, in posizione dominante nel mercato dei servizi di ticketing per eventi di musica live (concerti pop e rock), avrebbe, precludendo così alle piattaforme concorrenti l'accesso a un input necessario per competere sul mercato, ossia i biglietti per i concerti, spiega l'Authority, secondo la quale il, contenuto nei contratti tra i promoter e TicketOne, risulta, che costituisce oggi il principale mezzo di distribuzione dei biglietti per questa tipologia di eventi.Secondo il Garante, in quanto, ostacolando la presenza sul mercato degli operatori concorrenti, TicketOne può praticaredei consumatori tra i diversi fornitori dei servizi di ticketing.