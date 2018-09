KLM, col Dreamliner da Amsterdam a Las Vegas

(Teleborsa) - KLM volerà tra Amsterdam Schiphol e Las Vegas il venerdì e la domenica a partire dal 6 giugno 2019. I voli saranno operati da Boeing 787-900 Dreamliner per accogliere fino a 294 passeggeri a bordo, e offriranno 30 posti in World Business Class, 45 posti in Economy Comfort Class e 219 posti in Economy Class. Un terzo volo settimanale sarà introdotto il martedì a partire dal 2 luglio 2019.



I collegamenti KLM estenderanno la rete transatlantica del Gruppo Air France-KLM e rafforzeranno il suo portafoglio di joint venture con Delta Airlines. Il volo KL635 partirà da Amsterdam alle 12:30 per arrivare all'aeroporto McCarran International di Las Vegas, nello Stato americano del Nevada, al 14:15 locali. Al ritorno, partenza del Dreamliner volo KL636 alle 16:05 da Las Vegas e atterraggio ad Amsterdam Schiphol alle 11:05 del mattino del giorno successivo.



