K.R.Energy cede Italidro per 2,8 milioni

(Teleborsa) - Tolo Energia, partecipata al 100% di K.R.Energy, ha ceduto a Giuggia Costruzioni, il 100% del capitale sociale di Italidro, società titolare di una centrale idroelettrica situata nella Regione Toscana denominata "Zeri" e di un progetto che prevede la realizzazione di un ulteriore impianto denominato "Bagnone".Il corrispettivo, di euro 2.800 migliaia, è stato regolato come segue: 300 mila euro già versati, a titolo di caparra confirmatoria; 2.300 migliaia, versati ieri 4 Ottobre; la restante parte pari a 200 migliaia entro il 31 dicembre 2018.Detto importo di Euro 200 mila sarà incassato entro il predetto termine, quanto ad Euro 150 migliaia, al rilascio di adeguata garanzia bancaria o assicurativa a copertura di eventuali indennizzi in materia fiscale e quanto ad Euro 50 migliaia alla consegna della documentazione societaria e al rilascio di una garanzia corporate da parte di K.R.Energy.La cessione rientra nel piano di dismissione degli asset detenuti nel settore della produzione di energie da fonti rinnovabili, ritenuti non strategici, avviato dal Consiglio di Amministrazione della Società a metà del 2017.