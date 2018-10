© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Crescita economica "contenuta" per l'Italia. E' quanto prevede l'nella consueta Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana."L'attuale fase ciclica dell'economia italiana rimane caratterizzata dalaccompagnato tuttavia da uncon una ripresa dell'occupazione e una significativa. L', mantenendosi su livelli inferiori a quelli dell'area euro.Nel secondo trimestre l'accelerazione delin termini sia nominali sia reali (+1,3% e +1,2% rispettivamente la variazione congiunturale) è(+2,3% la variazione congiunturale dei redditi da lavoro dipendente ricevuti dalle famiglie). La, determinando quindi nel trimestre un deciso, che è salita all'8,6% (1,1 punti percentuali in più rispetto al primo trimestre).Ad agosto(+0,3% su base mensile, pari a +69 mila unità. Il tasso di occupazione ha raggiunto il 59%).. Rispetto alla composizione per posizione professionale(+0,5% rispetto al mese precedente)(+1,5%) ma(+0,3%)".