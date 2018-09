Italia, l'inflazione rallenta dopo quattro mesi di accelerazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi,(da +1,6% di agosto). Lo riveladei Beni alimentari non lavorati (la cui crescita su base annua passa da +3,1% a +2,4%), alla quale si somma quella dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,8% di agosto a +2,5%) e dei Beni energetici non regolamentati che tuttavia continuano ad aumentare a ritmi sostenuti (da +9,5% del mese precedente a +9,3%).mentre quella al netto dei soli beni energetici registra una lieve decelerazione da +1,1% a +1,0%.si deve prevalentemente al calo dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-4,9%) e, in misura più contenuta, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,9%), a causa, prevalentemente, di fattori di natura stagionale.(da +2,0% registrato nel mese precedente a +1,9%) e(da +1,1% a +1,0%); rispetto ad agosto il differenziale inflazionistico tra servizi e beni rimane stabile a -0,9 punti percentuali. L'inflazione acquisita per il 2018 è +1,2% per l'indice generale e +0,8% per la componente di fondo.: i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona e quelli ad alta frequenza d'acquisto rallentano la loro crescita (rispettivamente da +2,1% a +1,9% e da +2,7% a +2,5%), che rimane comunque più sostenuta di quella dell'indice generalea causa della fine dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto,(stabile rispetto al mese precedente).