Italia, in aumento la fiducia dei consumatori. Cala il sentiment imprese

(Teleborsa) -Ancora unseppur di lieve misura, registra invece lsecondo cui tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in miglioramento:, dopo il calo registrato lo scorso mese,, rispettivamente, da 136,7 a 137,8 e da 119,3 a 120,2, così come, che passa da 112,8 a 114,1;sale per il terzo mese consecutivo passando da 108,5 a 109,3.il clima di fiducia registra una dinamica positiva(da 105,0 a 105,7) e in quello dei servizi (da 104,7 a 105,1);l'indice rimane sostanzialmente stabile ( da 104,3 a 104,4) mentre nelle costruzioni diminuisce da 139,3 a 136,9.Per quanto riguarda, nel comparto manifatturiero migliorano i giudizi sugli ordini in presenza di attese sulla produzione stabili rispetto al mese scorso;Nel settore delle costruzioni, si registra un deterioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle aspettative sull'occupazione., l'aumento dell'indice di fiducia è dovuto essenzialmente ad un decisomentre i giudizi e le attese sugli ordini sono in peggioramento. Nel commercio al dettaglio si evidenzia una dinamica positiva delle attese sulle vendite future mentre i relativi giudizi peggiorano rispetto al mese scorso; le scorte di magazzino sono giudicate in lieve accumulo.