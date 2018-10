Italia, cala il rapporto deficit/PIL nel secondo trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con. Il dato viene rivelato dal, che aggiunge come il dato precedente aveva risentito (per l'1,1%) dell'effetto del trasferimento in conto capitale operato per l'intervento sulla crisi delle Banche Venete.(indebitamento al netto degli interessi passivi), positivo con un'incidenza sul Pil del 3,5% (2,3% nello stesso trimestre dell'anno precedente),che ha registrato un'incidenza sul Pil del 2,9% (2,8% nel secondo trimestre del 2017)., mentre aumenta il reddito disponibile delle famiglie consumatrici (+1,3% rispetto al trimestre precedente).e di conseguenza,rispetto al trimestre precedente, salendo all'8,6%.La quota di profitto delle società non finanziarie è diminuita di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente scendendo al 42,2%. Il tasso di investimento delle società non finanziarie è risultato pari a 21,9%, in netto aumento (+0,5 punti percentuali) rispetto al trimestre precedente.