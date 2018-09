In vendita l'indice italiano delle azioni siderurgiche (-0,76%), netto calo registrato da SOL

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'indice siderurgico a Piazza Affari, nonostante un andamento in frazionale rialzo dell'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Basic Materials si attesta a 37.772,39 al di sotto di 287,59 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione che migliora dello 0,57%, dopo un inizio di seduta a quota 380,82.



Tra i titoli del FTSE MIB, discesa moderata per Tenaris, che chiude la giornata del 21 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,71% rispetto alla seduta precedente.



Tra le mid-cap italiane, aggressivo ribasso per SOL, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,31%.

