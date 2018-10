Il settore viaggi e intrattenimento in forte ribasso (-3,44%)

(Teleborsa) - Il Comparto viaggi e intrattenimento continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall'EURO STOXX Travel & Leisure.



Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a quota 40.689,13, in contrazione di 1.415,24 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto viaggi e intrattenimento europeo prosegue in tono cautamente positivo a 185,09, dopo aver avviato la seduta a 185,19.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto viaggi e intrattenimento, affonda sul mercato Juventus, che soffre con un calo del 4,71%.



Lettera su Autogrill, che registra un importante calo del 3,14%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, pressione su FNM, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,86%.



Affonda A.S. Roma, con un ribasso del 4,38%.



Crolla S.S. Lazio, con una flessione del 3,43%. © RIPRODUZIONE RISERVATA