Il settore automotive dell'Italia in territorio positivo (+1,30%)

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per il comparto italiano auto e ricambi che segue l'andamento prudente evidenziato dall'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 209.848,55, in aumento di 2.727,97 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice europeo del settore auto e ricambi si è mosso con cautela a 513,7, dopo aver avviato la seduta a 511,15.



Nel listino principale, brilla Fiat Chrysler, chiudendo la seduta con un aumento del 2,30%.



Punta con decisione al rialzo la performance di Brembo, con una variazione percentuale dell'1,95%.



Piccolo passo in avanti per Ferrari, che porta a casa un misero +0,55%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, bene CIR, con un rialzo dell'1,02%.



Modesto guadagno per Piaggio, che avanza di poco a +0,76%. © RIPRODUZIONE RISERVATA