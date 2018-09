(Teleborsa) - L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il decreto Milleproroghe con 151 voti a favore, 93 contrari e 2 astenuti.



Il provvedimento, convertito dal Senato dopo il passaggio alla Camera, ha ottenuto il via libera definitivo.



Tra le misure del decreto, la proroga per le autocertificazioni sui vaccini e i tagli ai fondi per le periferie.









