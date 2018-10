Il comparto media dell'Italia marcia in positivo (+1%), notevole balzo in avanti per Mediaset

(Teleborsa) - L'Indice media italiano si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Media.



Il settore Entertainment & Media ha aperto a 10.788,87, e si è poi portato a quota 10.817,27, in aumento dell'1,00% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice del settore Media europeo prosegue in territorio positivo a 233,08, dopo aver avviato la seduta a 231,13.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice media, vigoroso rialzo per Mediaset, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,60%.





Tra le azioni del Ftse SmallCap, scambia di poco sopra la parità Giglio Group, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,93%.



Piccoli passi in avanti per Monrif, che segna un incremento marginale dello 0,62%.



Giornata moderatamente positiva per RCS, che sale di un frazionale +0,62%. © RIPRODUZIONE RISERVATA