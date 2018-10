IEG acquisisce controllo di Prostand e Colorcom attive negli allestimenti fieristici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(IEG), società che gestisce la Fiera di Rimini e di Vicenza, candidata all'ingresso in Borsa, porta avanti la strategia mirata ad un sempre più solidoDopo aver rilevato il controllo della società statunitense FB International, nel marzo scorso, il gruppo, con sede a Poggio Torriana di Rimini, che contestualmente ha rilevato il(sedi a Santorso di Vicenza e Milano).Secondo IEG "si tratta di un'altradel percorso che punta a garantire ala società il, nell'ottica di monitorare e quindi garantire laalle imprese espositrici".L'operazione dà vita ad una nuova piattaforma nel settore degli allestimenti, titolare di un portafoglio con 5000 clienti in Italia e in Europa.IEG, attraverso questa operazione, qualifica l'integrazione verticale a supporto dell'attività core di organizzazione di eventi fieristici e di diversificazione del proprio business nell'ambito dei servizi accessori ad elevato valore aggiunto.