H&M vola in Borsa dopo i numeri del terzo trimestre

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti su H&M, che vola sulla Borsa di Stoccolma con un guadagno di oltre 10% percentuali. Gli investitori tornano dunque a dare fiducia al colosso dell'abbigliamento che oggi ha diffuso i dati di bilancio del terzo trimestre.



Gli utili sono calati del 19% a 3,1 miliardi di corone svedesi, deludendo le attese degli analisti che erano per un utile di 3,2 miliardi.



Ma i ricavi al netto dell'IVA sono passati da 51,2 a 55,8 miliardi di corone, trainati dalle vendite online, aumentate del 32%. Un risultato, questo, da tempo atteso in quanto la società sta investendo molte risorse nell'e-commerce.



Inoltre H&M si è detta ottimista sul futuro, aggiungendo che anche il problema degli elevati stock è in via di risoluzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA